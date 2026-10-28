Dolar/TL 49,8320 seviyesinde işlem görürken piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı - Son Dakika
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Dolar/TL 49,8320 seviyesinde işlem görürken piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

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Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,8320 seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar, Fed'in bugün alacağı faiz kararı ve 29 Ekim nedeniyle yurt içinde yarım gün işlem görecek takvime odaklandı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,8320 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,8070'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,8320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 55,4060'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 66,1940'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 102,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı sözle yönlendirmeler piyasaların odağında buluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bugün politika faizini yüzde 90 ihtimalle sabit bırakması bekleniyor.

Jeopolitik taraftda Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine dair haberler sonrasında arz endişelerinin artmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara çıktı.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında sınırlı bir ateşkes konusunda anlaşma yapıldı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump duyurdu.

Melania Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde "insani yardımların" yapılabilmesi için bölgesel ateşkesin başladığını açıkladı. Trump, bölgesel ateşkese ilişkin detayların, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından da doğrulandığını kaydetti.

Yurt içinde ise piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün yarım gün işlem görecek, yarın ise kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Ekonomi29 EkimFinansSon Dakika

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