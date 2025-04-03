İşte ABD'nin kritik kararı sonrası dolarda son durum - Son Dakika
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Ekonomi

İşte ABD'nin kritik kararı sonrası dolarda son durum

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Dolar/TL, güne 37,9140 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışın altında başladı. ABD'nin korumacı ticaret politikaları sonrası piyasalarda satış baskısı etkili oluyor. Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek.

03.04.2025 09:46  Güncelleme: 09:57
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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 37,9140 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9470'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 37,9140 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 41,5910'dan ve sterlin/TL yüzde 0,8 yükselişle 49,6290'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,5 azalışla 102,8 seviyesinde bulunuyor.

EN DÜŞÜK TARİFE ORANI YÜZDE 10

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında varlık fiyatlarında satış baskısı etkili oluyor. ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeler dünya genelinde önemli risklerden biri olmayı sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ENFLASYON VERİLERİ KRİTİK

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin destek, 102'nin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

İşte ABD\'nin kritik kararı sonrası dolarda son durum
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Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte ABD'nin kritik kararı sonrası dolarda son durum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara21:
    hemde ne çöküş vay be 0 1 Yanıtla
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