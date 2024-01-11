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Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0070 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,9594'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 30,0070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 32,9570'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 38,3140'tan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,2 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11.01.2024 - 10:57,
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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0070 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,9594'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 30,0070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 32,9570'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 38,3140'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,2 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade eden analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

Öte yandan, bugün New York'ta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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