Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü 31,5917 TL'den tamamlayan dolar yeni güne değer kazancıyla başlayarak 31,7200 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.50 itibarıyla euro 34,4630 TL, sterlin ise 40,3140 TL'den satılıyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.
Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığına dikkati çekti.
Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.
TCMB'den yapılan duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.Ayrıca, Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini belirtti.Teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...
Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen e-İhracat Zirvesi'ne başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Zirvede, e-ihracatın önemi ve sunduğu fırsatlar ele alındı. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, e-ihracatın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ise Ankara'nın potansiyelini ve dar boğazlarını artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşlara ve esnafa daha konforlu alışveriş ortamı sunduklarını belirterek, yeni dönemde kapalı pazar yerleri yapacaklarını söyledi.
Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu'nun temel yapısını anlatarak, vergi denetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurt, vergiyi sevdiremeyebileceklerini ancak onu kolaylaştırabileceklerini ifade etti. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise vergi uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici etkinliklerin önemine değindi ve mükelleflerin sahip oldukları hakları öğrenmenin önemine vurgu yaptı.
Son günlerde hakiki zeytinyağı adı altında satılan karışım zeytinyağlarına dikkat çeken Aydın Ticaret Borsası, 1 yılda 4 bin 180 zeytinyağı analizi gerçekleştirdi. Laboratuvar analizleri ile tağşiş zeytinyağlarının tespit edilebileceği ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini daha uygun fiyatla ve daha yüksek gramajla satışa sunacağını duyurdu. Halk ekmek aracılığıyla 340 gram pideyi 10 TL'den büfelerde satışa çıkaracak olan İBB, sofralara bereket getirmeyi hedefliyor.
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