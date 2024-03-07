Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

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Güne değer kazancıyla başlayan dolar 31,8430 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro 34,6820 TL, sterlin ise 40,5480 TL'den satılıyor.

07.03.2024 11:42  Güncelleme: 12:19
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Dün günü 31,7723 TL'den tamamlayan dolar yeni güne değer kazancıyla başlayarak 31,8430 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.45 itibarıyla euro 34,6820 TL, sterlin ise 40,5480 TL'den satılıyor.

FED BAŞKANI: FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ACELE ETMEYECEĞİZ

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesiyle dolara olan talebin azaldığını ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Powell, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çekerek, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.

Dün ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında yumuşama sinyalleri verdi. ADP özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydederken, JOLTS açık iş sayısı da ocakta 8 milyon 863 bine gerilemesine karşın öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilme kararı alındı.

Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102'nin destek, 104 ve 105 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
Kaynak: AA

Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika

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