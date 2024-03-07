Dün günü 31,7723 TL'den tamamlayan dolar yeni güne değer kazancıyla başlayarak 31,8430 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.45 itibarıyla euro 34,6820 TL, sterlin ise 40,5480 TL'den satılıyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesiyle dolara olan talebin azaldığını ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Powell, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çekerek, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.
Dün ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında yumuşama sinyalleri verdi. ADP özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydederken, JOLTS açık iş sayısı da ocakta 8 milyon 863 bine gerilemesine karşın öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 68 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilme kararı alındı.Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102'nin destek, 104 ve 105 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika
Kırgızistan iş insanları heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda, Kırgız ve Bursalı iş insanları işbirliği masasında buluştu. Heyetin ziyaretinin ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir açık Pazar kurulması kararlaştırıldı. 2. Sanayi Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulacak pazarda 70 esnaf yer alacak.
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı. Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor. Kampanyaya dahil olan marketlerde vatandaşlar daha uygun fiyata et alabilmektedir.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla simidi için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını duyurdu. Muğla simidi, susamı, aroması ve lezzetiyle aranan bir ürün haline gelmiştir. Muğla simidi, MUTSO'nun aldığı sekizinci, kentin otuzuncu coğrafi işaretli ürünüdür.
Ankara Ticaret Odası (ATO), üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği dış ticaret eğitim programlarının bu yılki ilk dönem eğitimleri başladı. Programlar kapsamında, dış ticaretin farklı alanlarında eğitimler verilecek ve başarı belgesi verilecek. ATO Başkanı Gürsel Baran, gençlerin ihracat gelirini artıracak en büyük güç olduğunu belirtti.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde geçen yıl 170 bin 807 dekar alanda 19 bin 764 ton yeşil mercimek üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeşil mercimek çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon ekimi yaptı. İl genelinde bitkisel üretimi artırmak için değişik ürün gruplarında Araştırma Enstitüleriyle birlikte çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.
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