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Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu

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Dolar, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,2930 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro 34,6470 TL'den satılırken piyasa analistleri dünya genelinde doların değer kazanmasının gerekçesi olarak ABD Merkez Bankası'nın geç faiz indireceği beklentisini gösterdi.

02.04.2024 09:57
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Dün günü 32,2565 TL'den tamamlayan dolar, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,2930 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 09.30 itibarıyla euro 34,6470 TL,sterlin ise 40,5150 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD'DEN BEKLENEN VERİLER GELDİ

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayisinde 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 puanla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu veriyle birlikte dolar endeksi, 14 Kasım 2023'ten bu yana ilk kez 105 seviyesinin üzerinde kapanırken, şu sıralarda da önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

FED'DEKİ BEKLENTİ NEDENİYLE DOLAR DEĞER KAZANIYOR

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını ancak Fed'in faiz indirim kararını diğer ülkelerden daha geç alma ihtimalinin artmasıyla doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların açıklanan makroekonomik verilerle dalgalanmaya devam ettiğini bildirdi. Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali de yüzde 58'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu - Son Dakika

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