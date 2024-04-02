Dün günü 32,2565 TL'den tamamlayan dolar, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,2930 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 09.30 itibarıyla euro 34,6470 TL,sterlin ise 40,5150 TL seviyesinde bulunuyor.
Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayisinde 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 puanla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu veriyle birlikte dolar endeksi, 14 Kasım 2023'ten bu yana ilk kez 105 seviyesinin üzerinde kapanırken, şu sıralarda da önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.
Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını ancak Fed'in faiz indirim kararını diğer ülkelerden daha geç alma ihtimalinin artmasıyla doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların açıklanan makroekonomik verilerle dalgalanmaya devam ettiğini bildirdi. Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali de yüzde 58'e geriledi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu - Son Dakika
İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar, çiftçilere umut oldu. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini belirterek, bahar yağmurunun tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını ifade etti. Yağan yağmurların tarımsal ürünlere faydalı olacağı umuduyla, çiftçiler bereketli ve verimli bir yıl geçirmeyi umuyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.
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