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Ekonomi

Dolar/TL Düşüş Eğiliminde

Dolar/TL, dün yatay seyir sonrası 34,2790 seviyesinden işlem görüyor; Fed faiz beklentileri etkili.

08.10.2024 10:47
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Dolar/TL, güne düşüş eğilimiyle başlamasının ardından 34,2790 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 34,2640'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,2790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 37,6750'den, sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 44,8020'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de geçen hafta güçlü gelen istihdam verileri Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri etkiledi.

Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Analistler, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Düşüş Eğiliminde - Son Dakika

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