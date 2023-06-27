Dolar/TL düşüşle güne başladı! 25,82 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL düşüşle güne başladı! 25,82 seviyelerinden işlem görüyor

27.06.2023 10:51

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 25,82 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 25,91'den tamamladı. Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 25,8290 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 düşüşle 28,2520'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 32,9220'dan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 25,9157'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 25,8290'dan işlem görüyor.Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0940 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi. Bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL düşüşle güne başladı! 25,82 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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