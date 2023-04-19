Dolarda son durum: 19,40 seviyesinden satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolarda son durum: 19,40 seviyesinden satılıyor

19.04.2023 12:59

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,40 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 19,38'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne primle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,2580'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 24,1550'den satılıyor.

Dün yüzde 0,4 gerileyen dolar endeksi, yeni günde yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0960'tan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Ekonomide soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde ABD'de, alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişelerinin varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktararak, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan ekonominin durumuna ilişkin alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde etkili olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bugün ayrıca, Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • YusuFb Topcuoğlu: 20,40 DIR O Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
500
Doların yükselişi devam ediyor! 19,40 TL'den satılıyor Doların yükselişi devam ediyor! 19,40 TL'den satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda son durum: 19,40 seviyesinden satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:44 İngiltere'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
12:57 Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi
12:57 Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var
12:51 İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu
12:48 Kadın sürücülerin yol verme kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
12:47 İlkay Gündoğan, Avrupa futboluna damga vuran iddiayı doğruladı: Görüşmeler oldu
12:44 Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü
12:40 Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı
12:40 Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı
12:36 Murat Ongun "Kim bu?" diyerek tepki göstermişti! Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelleyen şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 14:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: Dolarda son durum: 19,40 seviyesinden satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement