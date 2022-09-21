Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor

21.09.2022 10:42
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor

Dün kapanışını 18.30 seviyesinden yapan dolar/TL, güne kısmı bir yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,31 seviyesinden işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,30'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 18,31'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 18,14'den, sterlin/TL 0,4 düşüşle 20.77'den satılıyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

PİYASALARDA SON DURUM

Putin'in açıklamalarının risk algısını artırması ile küresel ölçekte dolar talebi artarken, buna bağlı olarak bolar endeksi, 110,9'la 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avro/dolar paritesi de 0,9900'a geriledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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