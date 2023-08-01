Dolar/TL Güne Yatay Seyirle Başladı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9360'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının üzerinde 26,96'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,60'dan, sterlin/TL ise 34,61'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0970 seviyesinde seyrediyor.

KÜRSEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİR EDİYOR

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor. Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da imalat sanayi PMI, Euro Bölgesinde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.