Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,4420'den, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 22,5490'dan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 105,7 seviyesinde bulunurken avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0430'dan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını belirterek, bugün yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor.
Bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin takip edileceğini, ABD piyaslarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107'nin direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan dolar 18,63 lira seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika