Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor

06.09.2022 10:44

Dün piyasalardaki kapanışını 18,20 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasından sonra 18,23 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,20'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 18,22'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 18,19'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 21,13'den satılıyor. Dolar endeksi dün 110,3 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 109,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 0,9970'ten işlem görüyor. Analistler, Avrupa'da devam eden enerji krizi ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle dolar talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

75 BAZLIK FAİZ BEKLENTİSİ PİYASAYI YÖNLENDİRİYOR

Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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