Dolarda son durum: 19,43 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Dolarda son durum: 19,43 TL seviyesinden satılıyor

27.04.2023 10:35

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 19,42 seviyelerinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro 21,47'den, sterlin/TL ise 24,21'den satılıyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 19,4232'den tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasın ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4260'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 21,4770'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 24,2160'tan satılıyor. Dün yüzde 0,4 azalan dolar endeksi, yeni günde yatay seyirle 101,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1060'tan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti. Bugün yurt içinde ayrıca, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de 1. çeyrek GSYH, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Kzk : Doları piyasa de 20 21 den satıyorlar, devlet buna el atsın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda son durum: 19,43 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolarda son durum: 19,43 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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