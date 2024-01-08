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Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 29,8940 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,28 artışla 29,8423'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 29,8940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,7230'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 38,0080'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,3 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
08.01.2024 - 10:41,
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Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 29,8940 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,28 artışla 29,8423'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 29,8940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,7230'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 38,0080'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Öte yandan, bu hafta yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği Yatırımcı Günlerinin ilk toplantısı yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Uluslararası İlişkiler, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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