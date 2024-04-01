YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
İşte seçim sonrası piyasalarda durum! Dolar, euro ne kadar? - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Ekonomi

İşte seçim sonrası piyasalarda durum! Dolar, euro ne kadar?

Geniş Video İzle

31 Mart yerel seçimlerinin ardından açılan para piyasalarında dolar, haftanın ilk gününde 32,4290 TL'den işlem görüyor. Euro ise 34,9920 TL'den satılıyor. Dünya piyasalarında başta ABD'den gelecek istihdam raporu olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

01.04.2024 10:51  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma gününü 32,3814 TL'den tamamlayan dolar yeni haftanın ilk gününde 32,4290 TL'den, euro ise 34,9920 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise 40,9500 TL seviyesinde bulunuyor. Cuma günü yüzde 0,1 azalışla günü 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.

MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların beklentileri üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan, geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin, görmek istedikleri doğrultuda olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İşte seçim sonrası piyasalarda durum! Dolar, euro ne kadar?
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte seçim sonrası piyasalarda durum! Dolar, euro ne kadar? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ESO Başkanı Kesikbaş, yerel seçim sonrası açıklamalarda bulundu
    11:59 ESO Başkanı Kesikbaş, yerel seçim sonrası açıklamalarda bulundu

    Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini belirtti.

  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, Mart Ayında 50 Değerini Aldı
    11:51 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, Mart Ayında 50 Değerini Aldı

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.

  • Adana'da Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara eğitim verildi
    11:48 Adana'da Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara eğitim verildi

    Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
    11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.


11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:21 Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
09:28 AK Parti’nin kalesi Üsküdar CHP’ye geçti Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
10:58 YRP’nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 12:05:52. #1.12#
SON DAKİKA: İşte seçim sonrası piyasalarda durum! Dolar, euro ne kadar? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement