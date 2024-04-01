İşte seçim sonrası piyasalarda durum! Dolar, euro ne kadar?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, Mart Ayında 50 Değerini Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.