Cuma gününü 32,3814 TL'den tamamlayan dolar yeni haftanın ilk gününde 32,4290 TL'den, euro ise 34,9920 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise 40,9500 TL seviyesinde bulunuyor. Cuma günü yüzde 0,1 azalışla günü 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Analistler, dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların beklentileri üzerinde etkili olması öngörülüyor.
Öte yandan, geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin, görmek istedikleri doğrultuda olduğunu ifade etti.
Analistler, bugün yurt dışında ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › İşte seçim sonrası piyasalarda durum! Dolar, euro ne kadar? - Son Dakika
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini belirtti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
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