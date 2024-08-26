Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Ekonomi

Herkes Sacha Boey\'in bu asistini konuşuyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,02 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 33,9818'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 34,0210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 38,0930'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 44,9150'den satılıyor. Cuma günü, 100,6 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 100,7 seviyesinde bulunuyor.

HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi. Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi. Analistler, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.