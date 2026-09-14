Dolar/TL haftaya yükselişle başladı, 48,6220 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı, 48,6220 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,6220 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu kaynaklı enerji arzı riskleri ve Fed'in faiz kararı beklentisiyle dolar güçlenme eğilimini sürdürüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 48,6220 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde??????? hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 48,5120'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,6220 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 56,2430'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 65,6910'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu kaynaklı enerji arzı risklerinin yeniden belirginleşmesi ve merkez bankalarının faiz kararları varlık fiyatlarını etkiliyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüksek seviyelerini korurken dolar güçlenme eğilimi sürdürüyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif Doğu-Batı petrol boru hattının saldırı sonrası devre dışı kalması, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb çevresindeki güvenlik riskleri ile Umman'da yapılması planlanan İran-Körfez görüşmesinin ertelenmesi, enerji arzına ilişkin risk primini yeniden artırdı.

Petrol fiyatlarının seyri ve tahvil faizlerindeki hareket varlık fiyatlamalarında belirleyici olurken enerji fiyatlarında kalıcı bir yükseliş merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha uzun süre sıkı kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerin yanında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Piyasa fiyatlamaları 25 baz puanlık faiz artışını öne çıkarırken aynı gün yayımlanacak Fed projeksiyonları yılın geri kalanındaki faiz patikası açısından kritik olacak.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL haftaya yükselişle başladı, 48,6220 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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