Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 49,9470 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,9470 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 49,8920'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,9470 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,9150'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 66,9610'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel çapta merkez bankalarının para politikalarına yönelik kararları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankaları beklentiler dahilinde politika faizlerinde değişikliğe gitmedi.

Dün ABD'de açıklanan veriler ise ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımı yapabileceği ihtimalini güçlendirdi. ABD'de güçlü büyüme ve yüksek seyreden enflasyona rağmen güvenli liman talebi, tahvil faizlerini aşağı çekti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,90 seviyelerine gerilerken hem teknoloji şirketlerine yönelik endişeler hem de kripto para piyasalarındaki olumsuz haber akışı bu eğilimi destekledi.

Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Analistler, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'te yaşanan güvenlik ihlalinin, dijital paraya geçişin hız kazandığı bu dönemde önemli bir uyarı olarak algılanabileceğini kaydetti.

Yurt içinde ise fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.