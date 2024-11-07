Dolar/TL Yatay Seçim Sonrası Bakışlar Fed'e Çevrildi - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seçim Sonrası Bakışlar Fed'e Çevrildi

Dolar/TL, 34,2510 seviyesinden işlem görmekte; yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor.

07.11.2024 10:47
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,2510 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kaybederek 34,2030'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,2510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 36,9960'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazanarak 44,3220'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 104,9 seviyesine indi.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, günü geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin destek, 106 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seçim Sonrası Bakışlar Fed'e Çevrildi - Son Dakika

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