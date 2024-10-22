Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor

Dolar/TL, %0,1 artışla 34,2580'den işlem görüyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir devam ediyor.

22.10.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,2580 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,6 azalışla 34,2360'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,2580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,1290'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 kazançla 44,5630'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 103,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonla mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına yönelik beklentiler güçlü kalırken, büyük şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor.

Analistler, şirketlerin güçlü finansal sonuçlarının ülkenin büyüme beklentilerine olumlu yansıyabileceğini belirterek, söz konusu sonuçların yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Destici’den Bahçeli’ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz’de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 17:57:48. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.