Dolar/TL Yatay Seyirle 33,9810 Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 33,9810 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, yeni güne 33,9810 seviyesinden başlarken, dün kapanışa göre %0,1 azalışla 33,9853'ten tamamlandı. Avro/TL %0,4 artışla 37,8020, sterlin/TL ise %0,2 düşüşle 44,6830'dan işlem görüyor. ABD'deki makroekonomik veriler, resesyon korkularını artırıyor ve yatırımcılar ADP özel sektör istihdamı verilerini takip etmekte. Fed'in mevcut sıkı para politikası duruşunun gevşemesi bekleniyor ve yıl sonuna kadar 100 baz puan indirim olasılığı var.

05.09.2024 11:47
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Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 33,9810 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 33,9853'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 33,9810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 37,8020'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 44,6830'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 101,3 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirerek, haftalık işsizlik maaşı başvurularının da piyasalar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 673 bine gerilerken, açık iş sayısında Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, temmuz ayına ilişkin fabrika siparişleri ise yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin ülkedeki durgunluk endişelerini beslediğini belirterek, yarın açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vereceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin tahminler yüzde 45'e yükseldi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirle 33,9810 Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika

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