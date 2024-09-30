Dolar/TL Yatay Seyirle 34,17 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 34,17 Seviyesinde

Dolar/TL, işleme başladığı 34,1740 seviyesini korurken, makroekonomik veriler takip ediliyor.

30.09.2024 11:17
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Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 34,1740 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 34,1694'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa paralel 34,1740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 38,1960'tan, sterlin/TL bir önceki kapanışın hemen üzerinde 45,7330'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 100,4 seviyesinde bulunuyor.

Varlık fiyatları, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya karışık başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalardaki endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Cuma günü açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Endeksteki yıllık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın aylık bazda yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin, Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.

Günün geri kalanında, yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 101 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirle 34,17 Seviyesinde - Son Dakika

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