Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı

13.06.2023 11:03

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 23,6770 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 23,6770 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 23,6240'tan tamamladı.

EURO VE STERLIN KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 23,6770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 25,5740'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 27,7590'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0790 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'deki enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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