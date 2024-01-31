Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,3570 seviyesinden işlem görüyor. Dün 30,34-30,44 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına paralel 30,3504'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 30,3570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 32,8440'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 38,4650'den satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 103,6 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.
Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller alınabileceğini dile getirdi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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