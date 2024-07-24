Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 32,8570 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 32,8577'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,8570'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,6520, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 42,3250'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri gündeminden alınacak sinyallerin de ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini bildirdi. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı.

TCMB'den yapılan duyuruda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı aktarılarak, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır." denildi. Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.