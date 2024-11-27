Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

Dolar/TL 34,6510 seviyesinden işlem görürken, Fed'in ihtiyatlı duruşu ve veri gündemi dikkat çekiyor.

27.11.2024 10:16
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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 34,6510 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 34,6450'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 34,6510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 36,3110'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 43,5690'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği ve ekonomik verilere göre kademeli olarak faiz indirimlerinin yapılacağına yönelik sinyallerle varlık fiyatları karışık seyrederken, gözler bugün başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşımın sürdürüleceğini ortaya koyarken, Fed'in gelecek dönemde faiz oranları düşürmede acele etmeyeceğini ve veri merkezli karar almanın uygun olacağının düşünüldüğünü gösterdi.

Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını ele aldığını ortaya koydu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında politika faizini indireceğine ilişkin beklentiler söz konusu gelişmelerle yeniden güç kazandı. Bankanın gelecek ay yüzde 63 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 37 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

Öte yandan, bölgesel gerginlikler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, İsrail hükümet, Lübnan'la yapılacak ateşkes anlaşmasını onayladı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin son dönemde artan jeopolitik risklerin sınırlı da olsa durulmasını destekleyeceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

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