Dolar/TL, yeni haftada yüzde 0,1 artışla 49,5520 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, yeni haftada yüzde 0,1 artışla 49,5520 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, yeni haftada yüzde 0,1 artışla 49,5520 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 55,6340, sterlin/TL ise yatay seyirle 66,0850'den işlem görüyor.

????? Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 49,5520 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5140'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5520 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 azalışla 55,6340'tan, sterlin/TL yatay seyirle 66,0850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,8 seviyelerinde bulunuyor.

Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyaller varlık fiyatlarını yönlendiriyor. ABD'de tahvil faizlerindeki geri çekilme diğer varlıkları etkilerken, geçen hafta düşüş gösteren dolar endeksi, yeni haftada yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,05 seviyesinde işlem görüyor.

Enerji tarafında ABD'nin Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımları gevşetebileceği beklentisi Brent petrolü 108 dolar seviyesine çekerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri arz tarafındaki belirsizliği canlı tutuyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ileri sürdü. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i dünya dizel pazarlarına ciddi zarar veren Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

Öte yandan Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 4,5 büyümesi küresel talep görünümünü desteklerken, ülkede gayrimenkul sektöründeki zayıflık sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin??????? takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Kaynak: AA
SterlinEkonomiFinansDövizSon Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni haftada yüzde 0,1 artışla 49,5520 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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