Dolar/TL Yükseldi: 47,5540 Seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL Yükseldi: 47,5540 Seviyesinde

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Dolar/TL, güne artışla başlayarak 47,5540 seviyesine ulaştı; jeopolitik riskler yatırımcıları endişelendiriyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,5540 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinden 47,5310'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5540 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,7560'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 63,8850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri bir miktar hafiflerken, ABD ile İran arasında kalıcı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik Körfez ülkelerinin de katılımıyla yürütülen görüşmelerden henüz somut bir sonuç çıkmadı.

Bölgede geçen hafta artan jeopolitik gerilimler kısmen azalsa da kalıcı barışa yönelik olumlu gelişmelerin gecikmesi ve Tahran yönetiminden belirgin bir sinyal gelmemesi, yatırımcıları yeni bir çatışma yaşanabileceği endişelerine sürüklüyor.

Öte yandan küresel enerji tedariki için önemli olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişleri sınırlı şekilde ilerlerken, petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Söz konusu durum, para politikası tarafında ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırıyor. Halihazırda piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğini büyük ölçüde fiyatlamaya devam ederken, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükseldi: 47,5540 Seviyesinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL Yükseldi: 47,5540 Seviyesinde - Son Dakika
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