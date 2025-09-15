Dolar/TL Yükselerek 41,3790 Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika
Dolar/TL Yükselerek 41,3790 Seviyesinden İşlem Görüyor

15.09.2025 10:27
Dolar/TL haftaya artışla başladı, Fed'in faiz indirim beklentileri piyasalarda risk iştahını artırdı.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,3790 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,3370'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,3790 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,5580'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,1720'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bu durum piyasalarda risk iştahı artırırken, varlık fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

