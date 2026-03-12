Dolar/TL Yükselişe Geçti - Son Dakika
Dolar/TL Yükselişe Geçti

12.03.2026 10:17
Dolar/TL, güne 44,1150 seviyesinden başladı. Bugün TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,1150 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,0830'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,0660'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 59,1360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Irak'ta petrol tankerlerinin hedef alınmasıyla Orta Doğu'da yeniden yükselen tansiyonun petrol fiyatlarını artırması ve ABD'de enflasyonun katı görünümünün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflatması varlık fiyatlamalarında belirleyici oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

ABD yönetimi, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 400 milyon varil rezervin, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.

Analistler, petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesinin geçici bir önlem olabileceğini belirterek, petrol fiyatlarını düşürmenin tek yolunun jeopolitik gerilimlerin azalması olduğunu ifade etti.

Enerji maliyetlerini artıran jeopolitik gerginlikler, Fed'in yol haritasındaki belirsizlikleri de artırıyor.

Yurt içinde ise gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ile ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ile ödemeler dengesinin yanı sıra, dış borç istatistikleri, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

