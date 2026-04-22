Dolar/TL Yükselişe Geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,9250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8793'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,9250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 60,7330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'ın da talebiyle İran'ın anlaşma önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı almasına rağmen bu adımın tek taraflı görülmesi yatırımcıları temkinli olmasına neden oldu. Bu nedenle dolar endeksi yatay bir seyir izliyor.

ABD'de perakende satışların martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artması, enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret etti. Bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme adımlarını erteleyebileceği beklentisi ise dolar endeksindeki düşüşü sınırladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.