Dolar/TL Yükselişe Geçti

22.05.2026 09:55
Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 0,4 artışla 45,7430 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,7430 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5740'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 45,7430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,1050'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 61,7060'tan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimin Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslarla çözüm sürecine girebileceğine yönelik iyimserlikler yatırımcı iştahını destekliyor.

Diğer taraftan petrol maliyetlerinden ötürü ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine ilişkin öngörüler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarını artırmanın, arz şoklarının tetiklediği enflasyonu çözmeyeceğini belirtti. Barkin, enflasyon şoklarının devam etmesi durumunda, Fed'in buna yanıt vermesi gerekeceğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de oldukça ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu ancak iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini bildirdi.

Goolsbee, Fed'in ikili hedeflerinden enflasyon tarafına daha çok odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

