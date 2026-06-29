Dolar/TL Yükselişle 46,6420 Seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle 46,6420 Seviyesinde

29.06.2026 10:06
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Dolar/TL, sabah saatlerinde 46,6420'dan işlem görüyor; avro ve sterlin de artışta.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,6420 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,6170'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,6420 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 53,2280'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 61,7210'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 101,2 seviyesinde bulunuyor.

İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başladığına dair haberlerle dolar endeksinde bugün düşüş eğilimi öne çıkmasına karşın bölgede gerilimin devam etmesiyle endeks 100 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin tekrar tırmanmasının enflasyon baskılarını artırmaya devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin devam etmesi dolar endeksini desteklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla da dolar yatırımcılar tarafında güvenli liman olarak tercih ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Sterlin, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 46,6420 Seviyesinde - Son Dakika

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