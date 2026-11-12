Dolar/TL yükselişle 50,2570 seviyesinde işlem görürken avro ve sterlin değer kazandı - Son Dakika
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Dolar/TL yükselişle 50,2570 seviyesinde işlem görürken avro ve sterlin değer kazandı

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Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,2570 seviyesinde işlem görüyor. Avro/TL aynı dakikalarda yüzde 0,2 artışla 55,7940, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 66,7790 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,2570 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 50,2320 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,2570 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,7940'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 66,7790'dan işlem görüyor.

ABD enflasyon verisinin ardından güçlenen sıkı para politikası beklentileri ve ABD-İran hattındaki gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetimsel gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

Ülkede enflasyon verilerinin tahminleri aşmasıyla ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin şahin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Bu durum tahvil piyasalarında satıcılı bir seyre neden olurken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesinde tutundu.

Fed'e yönelik faiz artırımı beklentileriyle dolar diğer para birimleri karşısında değerlenirken dolar endeksi 103 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Petrol tarafında ise diplomatik temasların seyri ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri fiyatlamaların odağında kalmayı sürdürüyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından evlilik dışı ikinci bir ilişkisinin bulunduğu ve görevden alınacağı yönündeki haberler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiğini ve sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını yükselttiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükselttiklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
EkonomiSterlinFinansSon Dakika

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