Güne yükselişle başlayan dolar 27,24'ten işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 27,24'ten işlem görüyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:31

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,24 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,84'ten, sterlin ise 33,17'den alıcı buluyor

Dünü yüzde 0,18 primle 27,21'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 0,1 değer kazancıyla 27,24'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,84'ten, sterlin/TL ise 33,17'den satılıyor. Dolar endeksi 106,1 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0570'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

FED'İN YÜKSEK FAİZ POLİTİKASI DAHA UZUN SÜREBİLİR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.

MERKEZ'DEN KKM HAMLESİ

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 105'in ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 27,24'ten işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 27,24'ten işlem görüyor - Son Dakika
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