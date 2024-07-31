Dolar/TL Yükselişle Başladı

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,1390 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 33,0850'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 33,1390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 35,8460, sterlin/TL yüzde yüzde 0,1 primle 42,5360'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.