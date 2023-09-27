Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,30 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,30 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 27.09.2023 10:11

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,30 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,87'den, sterlin ise 33,19'dan alıcı buluyor.

Dün 27,1855 - 27,5347 bandında hareket ederek yüzde 0,1 primle 27,2538'den günü tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,30'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 28,87'den, sterlin/TL ise 33,19'dan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ SON 1 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Dolar endeksi 106,3 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi, 1,0563'ü test ederek 9 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

FED'DEN GELEN AÇIKLAMALAR DOLARA TALEBİ ARTIRDI

Analistler, hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, ülkede dün açıklanan verilerin de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesinin, dolara olan talebi artırdığını söyledi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

EBRD TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 106'nın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,30 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,30 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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