Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor

18.09.2025 09:59
Dolar/TL, güne 41,3280 seviyesinden başladı. Fed'in faiz indirimleri varlık fiyatlarını etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,3280 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2690'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,3280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,8620'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 56,3440'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken bu, 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Powell, toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için ise yaygın bir destek olmadığını aktardı. İş gücü piyasasının zayıfladığını gördüklerini ifade eden Powell, daha fazla zayıflamasına gerek olmadığını ve bunu istemediklerini anlattı.

Powell'ın enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesi varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

