Dolar/TL Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolar/TL Yükselişte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne 47,9546 seviyesinden başladı, ABD Hazine Bakanlığı tahvil geri alımını artırdı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,9546 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 47,9232'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,9546 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 56,1320'den, sterlin/TL önceki günün kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 65,4050'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırdığını açıklaması sonrası dolar güç kaybetti.

ABD Hazinesi, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi. Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Analistler, bu kararın bir parasal genişleme veya getiri eğrisi kontrolü olmadığını ancak ABD ekonomi yönetiminin yükselen vade primlerine karşı koymaya hazır olduğunun açık bir sinyali olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda sıkı para politikası yönünde görüşün öne çıkması dolar endeksinde kaybı azaltan unsur olurken söz konusu gelişme ile ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması sonrası dolarda yaşanan güç kaybı sınırlandı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye'nin dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’da Kuduz Virüsü Tespit Edildi Ardahan'da Kuduz Virüsü Tespit Edildi
Almanya bu olayı konuşuyor “Arda Güler’in kuzeniyiz“ deyip... Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Aile içindeki tartışma kanlı bitti Şüpheli kuzen gözaltına alındı Aile içindeki tartışma kanlı bitti! Şüpheli kuzen gözaltına alındı
Fransa’da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü

10:14
Mourinho’dan Arda Güler itirafı: Onun yaşadıklarını yaşayacak
Mourinho'dan Arda Güler itirafı: Onun yaşadıklarını yaşayacak
09:40
Canlı yayında açıkladı İsmail Kartal’ı koltuğundan edecek iddia
Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia
09:28
Galatasaray’da yaprak dökümü 3 yıldız birden gidiyor
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
08:53
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı Suriye açıkladı
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı
08:36
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 10:26:27. #7.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.