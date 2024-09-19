Dolar/TL Yükselişte: 34,0920 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte: 34,0920 Seviyesinde

Dolar/TL, güne 34,0920 seviyesinden başlarken, TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında.

19.09.2024 11:52
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,0920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 34,0763'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,0920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 38,1040'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 45,1830'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 100,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından varlık fiyatlarında oynaklık artarken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dün, Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

Analistler, faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın artmasının dikkati çektiğini belirterek, ABD'de pay piyasalarında, karara ilk tepkinin olumlu olmasına karşın, resesyon endişelerinin devam etmesiyle satıcılı bir kapanış gerçekleştiğini söyledi.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, her iki taraftaki risklere dikkat edildiği vurgulandı.

Fed'in gelecek döneme ilişkin tahminleri de açıklanırken, projeksiyonlar, bankanın bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

Fed projeksiyonlarına göre enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldü.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin ise arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

Öte yandan, yurt içinde TCMB'nin para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Günün geri kalanında, yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 101 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte: 34,0920 Seviyesinde - Son Dakika

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