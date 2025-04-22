Dolar/TL Yükselişte, 38,26'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte, 38,26'dan İşlem Görüyor

Dolar/TL güne 38,2600 seviyesinden başladı, avro ve sterlin de değer kazandı.

22.04.2025 10:49
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,2600 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 38,1970'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 38,2600 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 değer kazancıyla 43,9770'ten ve sterlin/TL yüzde 1,1 primle 51,2260'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Başkanı Donald Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydeden Trump, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide bir yavaşlama olabileceğini ifade etti.

Başkan Trump, geçen hafta da Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin ABD varlıklarına yönelik mevcut tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden olduğunu belirten analistler, konuya ilişkin hükümet ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Sterlin, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte, 38,26'dan İşlem Görüyor - Son Dakika

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