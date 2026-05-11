Dolar/TL Yükselişte: 45,3810 Seviyesinde

11.05.2026 10:22
Dolar/TL, haftaya 45,3810 seviyesinden işlem görüyor.ABD-İran gerilimi varlık fiyatlarını etkiliyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,3810 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,3500'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,3810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,4190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 61,7230'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD-İran hattından gelen açıklamalar varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı. Bu gelişmenin ardından Brent petrol fiyatı yeniden 105 doların üzerine çıktı.

Öte yandan bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

