Dolar/TL Yükselişte: 46,31 Seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişte: 46,31 Seviyesinde

17.06.2026 10:09
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Dolar/TL, güne 46,3170 seviyesinden başladı. Piyasalarda Fed'in faiz kararı beklentisi öne çıkıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,3170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,2950'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,3170 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,9440'tan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 62,3350'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin sona ereceği beklentilerinin enflasyon risklerini törpülemesi varlık fiyatlamalarında belirleyici faktör oldu. ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nın normale döneceğine yönelik beklentiler piyasalar için olumlu bir gelişme olsa da bu olumlu gelişmelerin kalıcılığı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyon görünümü ve tüketici harcamaları açısından olumlu okunurken gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak faiz kararının yanı sıra bankanın yapacağı projeksiyonlar yakından takip edilecek.

Analistler, para politikası metni ile Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte: 46,31 Seviyesinde - Son Dakika

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