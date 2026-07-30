Dolar/TL Yükselişte: 47,4150 Seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişte: 47,4150 Seviyesinde

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Dolar/TL, sabah saatlerinde yüzde 0,1 artışla 47,4150'ye yükselirken, Fed'in faiz kararı belirsizlik yarattı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,4150 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3878'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,4150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,4130'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 63,4090'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 yükselişle 101 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Bankanın faiz kararının ardından dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşüşle 100,8'e geriledi.

Faiz kararının 3'e karşı 9 oyla alınması ve Fed üyeleri arasında politika faizi konusunda görüş ayrılıkları olması belirsizlikleri artıran bir unsur olarak ön plana çıktı.

Öte yandan dün faiz kararı sonrası Fed Başkanı Kevin Warsh'un veri bazlı hareket edebileceklerini belirtmesi ve gelecekteki politikalara ilişkin net mesaj vermemesi Fed'e yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdı.

Ayrıca bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve haziran ayı kişisel tüketim harcamaları yatırımcıların odağında olacak.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında gerilimin tırmanması petrol fiyatlarında yukarı yönlü harekete sebep olurken, enflasyon baskılarını da artıran bir etken oldu.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri, BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte: 47,4150 Seviyesinde - Son Dakika

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