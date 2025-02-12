Dolar/TL Yükselişte, Enflasyon Verileri Bekleniyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,0980 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,0440'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,0980 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,4480'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 44,9390'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 108 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamaları varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunum yatırımcıların odağına yerleşti.

Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına tarife uygulamasının yanı sıra çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararnamesini imzalaması "ticaret savaşları"nın artabileceğine dair endişeleri besliyor. Başkan Trump'ın söz konusu kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden Fed'in gelecek dönemde politika alanını daraltabileceğine dair kaygılar da fiyatlamaları zorlaştıran başka bir unsur olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.