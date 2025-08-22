Dolar/TL Yükselişte, Powell'ın Konuşması Bekleniyor - Son Dakika
Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte, Powell'ın Konuşması Bekleniyor

22.08.2025 09:57
Dolar/TL, 41,0120 seviyesinde işlem görüyor. Powell'ın konuşması yatırımcıların odağında.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı sözlü yönlendirmelerde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesini beklerken açıklamalardan alınacak sinyallerin Fed'in projeksiyonlarına dair daha fazla ipucu sunacağı düşünülüyor.

Fed yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleri devam ediyor

Powell'ın konuşması öncesi Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yarın para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Austan Goolsbee, ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini söyledi. Goolsbee, enflasyon verilerinin beklentiler açısından "pek iyi" olmadığını ifade ederek, Fed'in hala yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu vurguladı.

Powell'ın konuşması öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 75'e gerilediğini gösterirken yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:32
09:42
Dolar/TL Yükselişte, Powell'ın Konuşması Bekleniyor
