Dolar/TL Yükseliyor: 40,68 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükseliyor: 40,68 Seviyesinde

05.08.2025 09:34
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Dolar/TL, güne %0,1 artışla 40,6830'dan işlem görürken, Fed'in faiz indirim beklentileri sürüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,6830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,6570'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 47,0120'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,0610'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin tarife politikalarının küresel ekonomiye olası etkileri değerlendirilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin kötü gelmesi sonrasında ABD ekonomisine ilişkin oluşan endişeler Fed'in gelecek toplantıda parasal gevşemeye gidebileceğine dair ihtimallerin artmasında etkili oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed yetkilisi Mary Daly'den gelen açıklamalar da bu tahminleri kuvvetlendirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

Buna karşın bankanın beklenenden hızlı faiz indirimlerine gitmesinin enflasyonist baskıları daha fazla artırabileceğine yönelik endişeler de öne çıkıyor.

Cuma günkü istihdam raporu bir resesyon anlamına gelmemesine karşın şirketlerin ekonomi politikalarına dair daha fazla kesinlik istediğini gösterdi. Bu durum Fed'in faiz indirim beklentilerini kolaylaştırırken, gelen veriler Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin ekonomiyi yavaşlatabileceği ve küçük işletmelerin işe alım planları için çok fazla belirsizlik yaratabileceği yönündeki uyarılarından bazılarını yansıtıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükseliyor: 40,68 Seviyesinde - Son Dakika

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