Dolar ve Avro'da Güncel Fiyatlar

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7490 liradan, avro 36,4940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7470 liradan alınan dolar, 34,7490 liradan satılıyor. 36,4920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4940 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5260 lira olmuştu.
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