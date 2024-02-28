Dolar 31,1660 liradan, euro ise 33,7420 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 31,1640 liradan alınan dolar 31,1660 liradan, 33,74 liradan alınan euro ise 33,7420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,14 liradan, euro ise 33,76 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
3 yıldır Ukrayna ile savaşan Rusya'da orduya ait bir lokalde kaydedilen görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Üst düzey askerlerin cenaze törenlerinin gerçekleştiği Ekaterinburg'daki Merkez Askeri Bölge Subaylar Evi'nde çok sayıda insanın katıldığı bir cinsel ilişki partisi düzenlendiği ortaya çıkarken, internete sızan siyah-beyaz görüntülerde çok sayıda çıplak, maskeli ve kırbaç gibi aksesuar kullanan erkek ve kadının yer aldığı görülüyor.
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin yaptığı paylaşım ise sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Denizli'de kız arkadaşıyla kavga edip alkol alan uzman çavuş, 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araç ile ara sokaklardaki çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek kundakladı. 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türk parası kıymetini koruma kanunu tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için kaldırıldı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. Türkeş'in "Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin" sözlerine Ülkü Ocakları ve MHP yöneticilerinden de aynı sertlikte yanıtlar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkeş için "Şizofren ahlaksız" ifadesini kullandı.
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar sonrası açıklama yapan Tamkan, ''Gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum'' dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.
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